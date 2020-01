Konzert und Workshops

Zwingenberg.„I got Uke, Babe!“ – unter diesem Motto laden Jeanette Giese und Peter Moss am Sonntag (26.), ab 18 Uhr zum Abschlusskonzert des zweite Zwingenberger Ukuleletages in den Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) ein.

Wie nicht anders zu erwarten bei der Ukulele, diesem kleinen Gute-Laune-Instrument, darf man sich freuen auf ein kurzweilig-vergnügliches Programm. Die Songs werden interpretiert vom Ukuleleorchester der Voice-Akademie – den „Swinging Ukes“ – sowie den aus Westfalen angereisten musikalischen Gästen „The Bellersen Ukes“. Moderiert von Jeanette Giese, geleitet von Peter Moss an der Bass-Ukulele. Der Eintritt ist frei.

Der zweite Zwingenberger Ukulele-Tag mit seinem – ebenfalls kostenlosen – Workshop-Angebot für alle Altersgruppen findet am Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr im Alten Amtsgericht (Obertor 1) statt (wir haben berichtet). Leih-Ukulelen sind vorhanden. red

