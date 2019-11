Konzert zum ersten Advent

Jugenheim.Am 1. Dezember, Sonntag, veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim ab 17 Uhr ihre traditionelle Adventsmusik zum 1. Advent. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Oratorium „Die Kindheit Jesu“ für Soli, Chor und Orchester von Johann Christoph Friedrich Bach (1732 bis 1795). Den Text zu diesem idyllischen Weihnachtsoratorium schrieb Johann Gottfried Herder, der mit Johann Christoph Friedrich Bach am Bückeburger Hof von 1771 bis 1776 eng zusammen arbeitete.

Die Gesangssolisten Christiane Opfermann(Sopran), Nicole Schumann (Alt), Wolfgang Vetter (Tenor) und Michael Kutzera (Bass) sowie die Kirchenchöre aus Auerbach und Jugenheim werden von einem Instrumentalensemble unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen begleitet. Pfarrer Hans-Peter Rabenau wird besinnliche Texte vortragen, Instrumentalkreis und Flötenkreis der Kirchengemeinde Jugenheim werden barocke Musikstücke darbieten.

Das Publikum ist eingeladen, die Adventslieder mitzusingen.

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten.

Am Vorabend in Auerbach

Das Oratorium „Die Kindheit Jesu“ wird am 30. November, Samstag, ab 18 Uhr in der Adventsmusik in der Evangelischen Bergkirche in Auerbach ebenfalls aufgeführt, dann unter Mitwirkung von Pfarrer Karl Michael Engelbrecht, dem Posaunenchor unter Leitung von Werner Müller und dem Gospelchor unter Leitung von Wolfgang Vetter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019