Kräuterwanderung mit Verkostung

Zwingenberg.Im Frühjahr gibt es jede Menge Kräuter zu entdecken. Die Teilnehmer einer Kräuterwanderung der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße sammeln Wildkräuter, die man in der Küche kulinarisch nutzen kann oder Teekräuter, die man als wohltuendes Getränk genießen kann. Im Anschluss an die Wanderung gibt es eine kleine Verkostung. Mitzubringen sind Sammelbehälter und Messer.

In Feld und Wald bei Rodau

Die Mitnahme von Hunden ist verboten. Die Teilnehmer treffen sich am 5. April, Freitag, um 15 Uhr am Sportplatz im Zwingenberger Stadtteil Rodau. Der Kurs wird voraussichtlich gegen 17.30 Uhr zu Ende sein. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße per Telefon: 06251 17296-15 oder auch auf der Kvhs-Webseite. red

