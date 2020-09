Kreativ-Kurs „Malen“ für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) von Pro Kind weist auf ein Kreativ-Angebot mit dem Titel „Malen“ (FK 044) hin, mit dem sich Kursleiterin Katrin Wagner-Segebart an Kinder im Grundschulalter wendet. Termin 1 ist Mittwoch, 16. September; Termin 2 ist Mittwoch, 30. September. Pro Termin entstehen Kosten von zwölf Euro für die Teilnahme und zwei Euro für Material. Der Kurs findet jeweils von 15.15 bis 16.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg statt. Zum Kursinhalt heißt es: „Lust auf Malen, aber keine Idee, was du malen möchtest? Neugierig auf Mal-Spiele und Kreativ-Übungen? Dann bist du hier genau richtig! Ausprobieren, experimentieren und dabei Spaß haben, das steht hier im Vordergrund.“

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de . d re

