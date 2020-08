Kreativ und mutig – und den Menschen zugewandt

In der letzten Ferienwoche haben mein Kollege und ich eine „Kinderfreizeit@home“ angeboten – ein Ersatzprogramm für die ausgefallene Österreichfreizeit. Bei den Kindern war eine große Sehnsucht zu spüren, endlich einmal wieder etwas in der Gruppe unternehmen zu dürfen und alle waren mit Feuereifer dabei. Wir haben Morgenimpulse im Freien gefeiert, sind in Workshops kreativ geworden und haben Fahrrad-, Kletter- und Wandertouren gemacht. Es war nicht immer einfach, Abstände einzuhalten und doch waren sich alle im Vorbereitungsteam einig, dass das ein gutes und wichtiges Projekt war.

Seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie ist vieles auch in unserem Dekanat und unseren Kirchengemeinden digital angeboten worden. Diese digitalen Angebote waren und sind wichtig, um Großveranstaltungen zu ersetzten, um Teilhabe zu ermöglichen, um den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Aber sie können reale Angebote nur bedingt ersetzten, denn Menschen brauchen Beziehungen zu anderen. Beziehungen brauchen Begegnung – echte sinnliche Begegnungen.

Menschen begegnen auch Gott auf sinnliche Art und Weise. Besonders eindrücklich finde ich in diesem Zusammenhang die Geschichte von Mose, der Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Beides gehört zusammen. Die Zusage Gottes „Ich bin da für dich“ und das Spüren des Feuers, der Wärme, der Energie und der Kraft. Zurück zur „Kinderfreizeit@home“. Auch dort lebt Beziehung von sinnlicher Begegnung. Ich persönlich bin immer wieder berührt von der Kraft, die von einem gemeinsamen Gebet ausgeht, von der Ruhe von 28 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wenn jeder eine Kerze für jemand anderes anzünden darf, und von dem Vertrauen, das sich in einem Gespräch während eines Ausflugs aufbaut.

Schulen und Kitas öffnen für alle – und das ist gut so. Ich wünsche mir, dass wir uns auch in unseren Kirchengemeinden trauen, für Kinder und Familien Angebote zu machen - auch wenn das mit den Abständen bei Kindern schwieriger ist, als bei Erwachsenen. Einige gute Projekte gibt es schon: Familiengottesdienste im Freien auf Picknickdecken, Stationenläufe und einiges mehr.

Um Missverständnisse vorzubeugen. Ich finde alle geboten Schutzmaßnahmen – Abstand, Hygiene und Masken – richtig und wichtig. Innerhalb dieses Rahmens gilt es, kreativ und mutig und den Menschen zugewandt zu sein, damit Beziehungen untereinander und Beziehungen zu Gott möglich sind und bleiben.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020