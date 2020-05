Kriminelle durchsuchten Auto

Zwingenberg.Auf der Suche nach Beute durchsuchten Kriminelle den Innenraum eines nicht abgeschlossenen VW Touran, der auf der Grundstückszufahrt eines Hauses an der Annastraße in Zwingenberg abgestellt war. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, konnten die Täter unerkannt verschwinden, nachdem sie offensichtlich nichts Verwertbares gefunden hatten. Die Tat wurde am Montagmorgen entdeckt. Der Tatzeitraum kann bis zum Samstag zurückreichen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wende sich bitte an die Polizei in Bensheim (Telefon: 06251/84680). ots

