Zwingenberg.Die Künstlergruppe KuBeArt der Kunstfreunde Bergstraße lädt zu ihrer Ausstellung in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg ein. Eröffnung ist am 5. Mai, Samstag, 17 Uhr.

Andreas Göhde, Nancy Haag, Gerhard Kautz, Veronika Petz, Ursula Rettig, Heidi Riebel, Herta Schätzer und Sinasi Abdulai-Shena stellen zum Thema „Glück“ aus. Arndt Rettig schreibt in seiner Ankündigung: „Die Besucher können sich auf unterschiedliche ,Glücksbilder’ freuen. Sie wurden mit Pinsel und Farbe, aber auch mit anderen Mitteln gestaltet und laden zum Betrachten ein.“

Dr. Eva Bambach wird bei der Eröffnung in die Ausstellung einführen. Letzter Tag der Ausstellung ist der 27. Mai, Sonntag. Die Werkschau ist samstags von 14.30 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. red