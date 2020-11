Kulturlandschaft erhalten, Bewirtschaftung sichern

Zwingenberg.Von Thomas Tritsch

Wer wissen will, wie die Zukunft der „Alten Burg“ aussehen wird, der muss in die Vergangenheit blicken. In wenigen Jahren soll die exponierte Zwingenberger Weinlage so aussehen wie früher: Eine kleinteilige Kulturlandschaft mit Rebstöcken und Obstbäumen, mit Trockenmauern und einem ökologisch wertvollen, artenreichen Grünland. Ein Postkartenmotiv. Die Flurbereinigung

...