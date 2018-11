Kunstfreunde stellen selbst aus

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße weisen auf ihre nächste Ausstellung hin. Dieses Mal stehen die malenden Mitglieder des Vereins im Mittelpunkt. Die Werkschau ist vom 24. November bis zum 16. Dezember im Hofgut Hechler in Alsbach (Bickenbacher Straße 10) jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am 24. November, Samstag, ab 17 Uhr.

Die Teilnehmer an der Vernissage werden zunächst von Benno Wölfel, dem Vorsitzenden der Kunstfreunde begrüßt, daran schließt sich die Einführung in die Ausstellung an, diesen Part übernimmt der Maler Harald Böhm. Er ist gleichzeitig auch der Leiter des Aquarellkurses, dessen Teilnehmer diese traditionelle Ausstellung der malenden Mitglieder mit ihren Werken bestücken:

Almut Bartz-Meyer, Ortwin Eidmüller, Sibylle Fraund-Franck, Ursula Geiss, Andreas Göhde, Marlies Harnischfeger, Christa Kohl, Veronika Ludwig, Margarete Reichow, Joachim Schluckebier, Wilhelm Schneider und Rita Semrau. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018