Kurse für einen gesunden Rücken

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg Gesundheitsprävention durch Wirbelsäulengymnastik und „Rücken-fit“ an. Der Startschuss erfolgt am 17. September, Montag, im Saal des Alten Amtsgerichts.

Gegen Verspannungen...

In der Wirbelsäulengymnastik stehen gymnastische Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen auf dem Programm. Wirbelsäulengymnastik eignet sich zur Vor- und Nachsorge bei Rückenschmerzen, Verspannungen und Bandscheibenschäden. Der Kurs läuft von montags von 17.45 bis 18.45 Uhr.

...und für mehr Muskeln

Genauso gesund ist das Angebot „Rücken-fit“ mit vielen Übungen rund um die Muskulatur der Wirbelsäule. „Rücken-fit“ läuft montags von 18.45 bis 19.45 Uhr.

Informationen und Anmeldungen bei der Kvhs Bergstraße per Telefon: 06251/17296-15 oder auf der Webseite im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018