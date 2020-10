Kurz notiert

Sportstunden fallen aus

Zwingenberg.Die Versehrten– und Behindertensportgemeinschaft Zwingenberg (Abteilung Herzsport) teilt mit, dass die Sportstunden für die Herzsportgruppe in der Sporthalle der Klinik Schloss Falkenhof in Bensheim-Schönberg (donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr bis auf weiteres wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. red

Rathaus und Bürgerbüro zu

Zwingenberg. Rathaus und Bürgerbüro sind am Mittwoch, 18. November, wegen interner Arbeiten geschlossen. Auch telefonisch und per E-Mail sind die städtischen Bediensteten an diesem Tag nicht zu erreichen, teilt die Stadt mit. red

