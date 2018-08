Kurze Gedichte, heitere Szenen

Zwingenberg.Japanische Kurzgedichte – sogenannte „Haiku“ – stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der der „Zwingenberg-Fan“ Peter Goos in Zusammenarbeit mit dem Theater Mobile für den 9. September, Sonntag, einlädt. Der Darmstädter war im Sommer 2017 schon einmal mit einer „Performance“ im ältesten Bergstraßenstädtchen zu Gast und hat im Dezember desselben Jahres auch die offene Bühne des Mobile genutzt, um einige seiner „Haiku“ vorzutragen. Das (oder der) Haiku gilt als die kürzeste Gedichtform der Welt. Japanische Haiku bestehen meistens aus drei Wortgruppen von 5 - 7 - 5 Lauteinheiten, wobei die Wörter in den Wortgruppen vertikal aneinandergereiht werden. Jetzt lädt Goos erneut zu einer Stadtführung „der besonderen Art“ ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Start erfolgt am 9. September um 18 Uhr am Theater Mobile, das bekanntermaßen im Kellergewölbe des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) residiert. Von dort aus geht es hinauf zur Bergkirche und wieder hinunter zum Marktplatz. An zehn Stationen in der Zwingenberger Altstadt werden „Haiku“ vorgetragen, deren Themen einen Bezug zum ältesten Bergstraßenstädtchen haben, verspricht Peter Goos. Überdies soll es „heitere Szenen“ zu sehen geben, so zum Beispiel eine Inszenierung, bei der es um die Befreiung dreier Felsen aus einem hässlichen Wasserbecken geht. Mit von der Partie bei der Neuauflage dieser „Haiku-Performance“ im öffentlichen Raum ist auch der Zwingenberger Hanns Werner, der als Nachtwächter Stadtführungen durch Zwingenberg anbietet. Er begleitet die Gruppe und gibt „erstaunliche historische Erläuterungen“ zum Besten.

Eine kurze Rast legen die Protagonisten und das Publikum in der oberen Altstadt auf dem kleinen Platz am Aulturm ein. Zwingenberger Winzer laden zur Verkostung ihrer Rebensäfte ein und Clownin Mathilde unterhält mit einer kurzen Eigenproduktion. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.08.2018