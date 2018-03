Lambsdorff gratuliert SPD zum „erfolgreichen Durchmarsch“

Anzeige

Jamaika (fast) kein Thema

Von Jamaika wollte er nicht mehr sprechen. Der Ausstieg der FDP aus den Sondierungen sei richtig gewesen. „Wenn man sagt, man sei ganz nah an einer Einigung gewesen: glauben sie das nicht!“ Im „Druckkessel“ der Verhandlungen seien die inhaltlichen Gegensätze greifbar gewesen. In wesentlichen Fragen habe es keine Perspektiven gegeben, liberale Ideen auf welchem Weg auch immer auf die Agenda zu bringen. Nun sehe es bei der Groko ähnlich aus. Vor allem bei den Themen Bildung, Digitalisierung und Einwanderung bleibe alles hinter dem zurück, was möglich und notwendig gewesen wäre, sagte Graf Lambsdorff in Zwingenberg, wo er sich bei einem FDP-Bürgermeister Dr. Holger Habich besonders gut aufgehoben fühle. Auch der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann und der stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Moritz Promny waren in den Bunten Löwen gekommen.

Klare parteipolitische Profile, die er in diesen Zeiten als besonders wichtig erachtet, seien im Grunde neben der FDP nur noch bei den Grünen und bei der CSU erkennbar. Ansonsten seien zwischen den „links- und rechtsextremen Parteien“ (er meinte Linke und AfD) nur noch wenige Kontraste erkennbar. Die FDP wolle das ändern. „Wir stehen für individuelle Freiheit, für Innovationen, freien Handel und ein starkes Europa“, so der 51-jährige Liberale, ein Neffe des früheren Bundesministers Otto Graf Lambsdorff.

Freihandel gehlrt zur „FDP-DNA“

Von 2004 bis 2017 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Und deshalb ärgere es ihn ganz besonders, dass die Trump-Regierung gerade dabei ist, einen globalen Handelskrieg zu entfachen. „Die FDP hat den Freihandel in ihrer DNA“, betonte Graf Lambsdorff, der nach der Kritik am damaligen Außenminister Guido Westerwelle kurzzeitig als dessen Nachfolger gehandelt wurde. In Zeiten, in denen Protektionismus, Populismus und Nationalismus wieder salonfähig werden, sagte er, seien Freihandelsabkommen aber wichtiger denn je. Die angekündigten US-Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte würden deutsche und europäische Unternehmen und ihre Beschäftigten unmittelbar betreffen, erklärte der stellvertretende FDP-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen.

Erste Schätzungen gehen von Exporteinbußen von zehn bis 25 Prozent aus. Die EU-Kommission habe bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Europa, mit 500 Millionen kaufkräftigen Verbrauchern größter Handelsmarkt der Erde, müsse nun geschlossen auftreten. Die „Vergeltungsmaßnahmen“, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angekündigt hat, kommentierte Graf Lambsdorff augenzwinkernd als Signal in die richtige Richtung.

Juncker sagte, dass unter anderen der Motorradhersteller Harley Davidson, der amerikanische Bourbon Whiskey und der Jeansfabrikant Levi’s von europäischen Strafzöllen betroffen sein würden.

„Sollten sie Bourbon-Trinker sein, machen sie sich schnell nochmal die Keller voll“, so der FDP-Fraktionsvize.

