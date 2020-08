Lampe setzte Haus in Brand

Seeheim-Jugenheim.75 000 Euro Sachschaden entstanden nach Schätzung des Hausbesitzers am Samstagnachmittag durch einen Brand in einem Reihenhaus in Seeheim. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, hatten mehrere Nachbarn gegen 15.45 Uhr der Rettungsleitstelle das Feuer gemeldet. Die 40-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Lebensgefährten spazieren. Ihre drei und seine beiden Kinder hielten sich im Haus auf, konnten das Gebäude jedoch verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand – vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Lampe – der Brand in einem Zimmer im ersten Stock.

Die zwölfjährige Tochter des Lebensgefährten erlitt in der Folge – ebenso wie ein 83-jährige Nachbar, der beim Herausholen der Kinder half – eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden zur Versorgung in Darmstädter Krankenhäuser eingeliefert. Das Obergeschoss des Hauses ist aktuell unbewohnbar. Die Bewohner sind anderweitig untergekommen.

Die Feuerwehr Seeheim war mit 26 Einsatzkräften vor Ort, ebenso drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die polizeiliche Aufnahme erfolgte durch eine Streife der Polizeistation Pfungstadt. Die weiteren Brandermittlungen erfolgen am Montag durch die entsprechenden Kollegen der Kriminalpolizei. ots

