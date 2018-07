Anzeige

Zwingenberg.Bei ihrer Sommer-Radtour hatte sich die CDU Zwingenberg wie berichtet unter anderem mit dem Thema „Sicherheit für Radfahrer“ beschäftigt und in diesem Zusammenhang mit der fehlenden Beleuchtung des Radweges zwischen Zwingenberg und Rodau.

Im Bericht im BA vom 11. Juli hieß es, dass „bereits vor zwei Jahren eine Idee der Sozialdemokraten zur Ausleuchtung des Radweges mit Straßenlaternen vom Magistrat als zu teuer zurückgewiesen“ worden sei. Diese Aussage sei so nicht korrekt, so die SPD in einer Pressemitteilung. Im Februar 2016 habe die Zwingenberger SPD den Magistrat lediglich beauftragt, die Kosten für eine Ausleuchtung des Radweges mit konventionellen Straßenleuchten zu ermitteln und ein entsprechendes Angebot der GGEW einzuholen. Diesem Antrag wurde in der Stadtverordnetenversammlung zugestimmt.

Die daraufhin vom Magistrat ermittelten voraussichtlichen Gesamtkosten betrugen rund 280 000 Euro. Weil dieser Betrag allein 180 000 Euro nur für die erforderlichen Tiefbauarbeiten beinhaltet habe, habe die SPD im Dezember 2016 in einem zweiten Antrag den Magistrat beauftragt, die Möglichkeit einer Beleuchtung mit solarbetriebenen LED-Leuchten zu prüfen und die entsprechenden Kosten zu ermitteln. Dabei wurde von Seiten der SPD auch auf die Möglichkeit hingewiesen, die Beleuchtung des Radweges zwischen Zwingenberg und Rodau in mehreren Schritten umzusetzen, was bei einer Ausstattung des Radweges mit verkabelten Straßenleuchten nicht machbar wäre. Diesem Antrag wurde inklusive mehrerer Ergänzungsfragen von CDU und FDP in der Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt.