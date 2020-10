Landesturnfest war für SCR-Sportler der Höhepunkt

Rodau.Ursprünglich stand der Fußball im Mittelpunkt der Vereinsarbeit des Rodauer Sportclubs, doch der SCR hat sich längst zu einem Breitensportverein gewandelt – davon legen auch die Rechenschaftsberichte Zeugnis ab, die mit Blick auf die Jahreshauptversammlung von den Abteilungsleitungen erstellt wurden. Bekanntermaßen wurde die Mitgliederversammlung aber wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst vertagt und schlussendlich für das laufende Jahr dann ganz abgesagt. Wir veröffentlichen die Berichte der einzelnen Sportsparten auszugsweise und in loser Folge – in der heutigen Ausgabe stehen die Abteilungen Aerobic, Gymnastik und Zumba im Mittelpunkt.

Die Aerobic-Gruppe hat im Jahr 2019 an einem großen Event teilgenommen, nämlich am Landesturnfest, das im Juni in Bensheim und Heppenheim stattfand. Mit großer Begeisterung habe man sich im Rahmen einer Vorführung auf einer der großen Bühnen präsentiert, zieht Kerstin Münster Bilanz: „Es war ein schönes Erlebnis!“ Auch das gesellige Miteinander kam nicht zu kurz: Im September besuchte man das Winzerfest in Bensheim, im Oktober beteiligte man sich am Umzug aus Anlass der Rorrer Kerb und im Dezember unterstützte man auf dem Weihnachtsmarkt in Zwingenberg den Pizzaverkauf des SCR. Die längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen ausgefallene Übungsleiterin Petra Simons wurde von Ute Müller vertreten.

Die „Fit und Fun“-Gruppe der Sparte Gymnastik wird bereits im zwölften Jahr von Gabi Schemel trainiert, berichtet Sigrid Schweickert: „Sie bietet uns ein abwechslungsreiches und energiegeladenes Programm. Im Sommer sind wir auch gerne mal im Wald oder mit dem Fahrrad unterwegs.“

Auch die „Fit und Fun“-Gruppe war im Jahr 2019 beim Landesturnfest mit von der Partie. Frau Schweickert berichtet: „Für uns war das natürlich ein Heimspiel. In einer einstündigen Show hat sich der SCR mit seinen Sparten auf der Bühne präsentiert. Eine große Fangemeinde war ,mitgereist‘ und spendete viel Applaus.“

Aber nicht nur auf der Bühne, auch hinter den Kulissen haben die „Fit und Fun“-Damen – unterstützt von ihren Männern – mitgeholfen. Die Turnerinnen und Turner, die in der Karl-Kübel-Schule untergebracht waren, wurden von dem SCR-Team unter Leitung von Gabi Schemel ab 6 Uhr mit Frühstück versorgt. Sigrid Schweickert: „Das Landesturnfest war ein unvergessliches und schönes Erlebnis!“

Die Mitgliederzahl der „Fit und Fun“-Gruppe liegt im Moment bei 20 Frauen, dabei sind einige, die auch der Montags-Gruppe und beim Zumba mittrainieren. Neben der wöchentlichen Gymnastik gibt es außersportliche Aktivitäten, so zum Beispiel die Mithilfe am SCR-Stand beim Zwingenberger Weihnachtsmarkt sowie bei den Festlichkeiten SC in Rodau.

Ebenfalls am Landesturnfest beteiligt war die Zumba-Gruppe des Sportclubs Rodau unter Leitung von Stefanie Gellert. Derzeit liegt die Gruppengröße bei 10 bis 15 Teilnehmerinnen. Frau Gellert hat mittlerweile ihre Zumba-Gold-Lizenz gemacht und plant, im Jahr 2021 eine Zumba-Gold-Stunde anzubieten. Während des Lockdowns wurden die Zumba-Stunde zwei Mal wöchentlich über die eine Internet-Plattform angeboten. Stefanie Gellert: „Dieses Angebot wurde rege genutzt und kam gut bei den Teilnehmerinnen an.“ red

