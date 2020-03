Landrat: Einreisesperren schnell aufheben

Landrat Engelhardt (r.) informierte sich bei Willi Billau über die Situation der Landwirte in Krisenzeiten. © Landkreis

Zwingenberg/Bergstraße.Der Landkreis Bergstraße ist mit seinem milden Klima und dem guten Boden ein Top-Anbaugebiet für Spargel und Erdbeeren. Zudem bringen die Hänge an der Bergstraße hervorragende Weine hervor, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Bergstraße, in der weiter formuliert wird: Aber was passiert während der Corona-Epidemie mit dieser vielseitigen Landwirtschaft? Deutschlandweit stehen landwirtschaftliche Betriebe nun vor großen Herausforderungen. Denn: Verschiedene Obst- und Gemüsesorten müssen in den kommenden Wochen geerntet werden.

„In unserem Landkreis vor allem Erdbeeren, Spargel und Rhabarber. Doch vielerorts fehlen aufgrund der eingeschränkten Mobilität und der Reisebeschränkungen die Erntehelfer“, betonte Landrat Christian Engelhardt, als er sich in Lampertheim selbst ein Bild von der aktuellen Situation im Spargelanbau machte.

Großer Lebensmittelhersteller

Gemeinsam mit den Bergsträßer Bürgermeistern und den beiden hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Diana Stolz und Karsten Krug weist der Landrat darauf hin, wie wichtig die Landwirtschaft für den Kreis ist. Die heimische Landwirtschaft leiste als einer der größten regionalen Lebensmittelhersteller einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Allerdings sei sie dabei auf die Unterstützung von Erntehelfern angewiesen. Denn: „Alle Städte und Gemeinden des Kreises sind Teil einer großen kommunalen Familie. Ein essenzieller Teil unseres Selbstverständnisses und Lokalpatriotismus ist auch die regionale Landwirtschaft. Daher rufe ich gemeinsam mit den Dezernenten sowie allen Bürgermeistern auf: Wer hier helfen kann, der melde sich bitte. Wir appellieren an alle Bergsträßer, die Zeit haben oder Zeit entbehren können, helfen Sie unseren Landwirten! Sie werden dringend gebraucht“, so Engelhardt.

Die Lage erfordere sofortiges Handeln: Den örtlichen Landwirten stehen teilweise nicht einmal ein Viertel der Erntehelfer zur Verfügung, die sie normalerweise für die Ernte beschäftigen. „Mit den Helfern, die bereits da sind, können wir höchstens ein Drittel der gesamten Ernte einbringen“, erklärte der promovierte Agrarwissenschaftler Willi Billau (Lampertheim), Chef des Regionalbauernverbands Starkenburg. Die jetzige Situation bedroht dabei jedoch nicht nur die aktuelle Ernte, sondern vor allem auch die Existenz vieler Landwirtschaftsbetriebe.

So schnell wie möglich

„Wir Landwirte versuchen zwar, einander zu helfen, indem wir unsere Erntearbeiter gegenseitig verleihen, aber auch das wird auf Dauer nicht reichen. Wir brauchen dringend Menschen, die mit anpacken und uns bei der Ernte unterstützen.“ Und das so schnell wie möglich, denn die Erntezeit steht schon vor der Tür. Es sei dabei vor allem eine besondere Herausforderung, mögliche Erntehelfer in einem sehr kleinen Zeitfenster anzulernen, denn Spargelstechen ist kein einfaches Handwerk.

Um die Situation für die Landwirte zu verbessern und möglichst schnell Helferinnen und Helfer vermitteln zu können, hat die Bundesregierung unter www.daslandhilft.de bereits ein Portal eingerichtet, auf dem sich freiwillige Helfer registrieren können. Es sei jedoch auch möglich, die örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe direkt anzusprechen und Hilfe anzubieten. Es gäbe vielerorts die Möglichkeit, eine Entlohnung für diese Tätigkeit zu erhalten. Darüber hinaus verkaufen auch jetzt, während der Corona-Pandemie, noch die meisten Direktvermarkter und Hofläden weiterhin ihre Lebensmittel.

Der Landrat hofft sehr, dass sich passende Helfer für die anstehende Ernte über verschiedenste Kanäle finden lassen. „Es darf nicht passieren, dass tonnenweise regionales Obst und Gemüse auf unseren Äckern verdirbt oder wegen Personalmangels nicht verkauft werden kann“, so Engelhardt:

„Nur, wenn wir jetzt alle dabei unterstützen, die wirtschaftliche Existenzgrundlage unserer Landwirte zu sichern, werden wir auch in Zukunft regionale Produkte kaufen können.“

Zudem sei es entscheidend, dass die Einreisesperren so schnell wie möglich aufgehoben werden, so der eindringliche Appell der Bergsträßer Landrats Christian Engelhardt an die Bundesregierung.

Gemeinsamer Aufruf

Den gemeinsamen Aufruf mit unterzeichnet haben neben dem Landrat und den Kreisbeigeordneten alle Bürgermeister der 22 Kommunen. So auch die im Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers: Rolf Richter (Bensheim), Helmut Glanzner (Einhausen), Rainer Burelbach (Heppenheim), Andreas Heun (Lautertal), Michael Helbig (Lindenfels), Christian Schönung (Lorsch) sowie Holger Habich (Zwingenberg). red

