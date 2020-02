Landschaft im Aquarell festhalten

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße weist auf ihren Aquarellkurs mit dem Titel „Landschaften: realistisch bis abstrakt“ hin und schreibt:

„Die Teilnehmer malen Landschaften, die sich verschiedenen Aquarell-Stilrichtungen zuordnen lassen – angefangen beim Realismus bis hin zur Abstraktion. Das Wechselspiel von Licht und Schatten, Wolken und Wasser in Verbindung mit verschiedenen Jahreszeiten wird bei der Auswahl von Komposition, Perspektive und Farbsetzung veranschaulicht.“

Mitzubringen sind ein Aquarellblock, Aquarellfarben und ein Pinsel. Der Kurs laufen mittwochs von 19 bis 20.45 Uhr in der Melibokusschule; erstmals am 19. Februar. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße per Telefon: 06251 17296-18 oder auf der Webseite. red

