Lea Roth ist nicht im Finale

Zwingenberg.Zwölf Finalisten wetteifern an diesem Samstag (21.) ab 20.15 Uhr auf RTL um den Titel „Das Supertalent 2019“ und um ein Preisgeld in Höhe von 100 000 Euro – die Zwingenbergerin Lea Roth gehört nicht zu den Auserwählten. Die 32-Jährige, die hauptberuflich als Fitness- und Poledance-Trainerin sowie Tänzerin arbeitet und dreifache Deutsche Meisterin im Pole-Sport ist, wurde in der letzten Casting-Folge, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, von den Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi nicht als Finalistin benannt.

Dabei hatte Lea Roth die dreiköpfige Prominenten-Jury Mitte Oktober absolut begeistert: Zur Belohnung für ihren Auftritt auf der Bühne der Fernsehshow „Das Supertalent“ gab es drei grüne Haken (wir haben berichtet). Zu dem Lied „Hurt“ von Christina Aguilera präsentierte sie ihre Choreographie und erhielt während ihrer Show begeisterten Szenenapplaus.

Die Jury war sehr angetan – allen voran Chef-Juror Chef-Juror Dieter Bohlen, der sich vom durchtrainierten Körper beeindruckt zeigte: „Aber das ist der Preis dieses harten Trainings, dass man sehr muskulös aussieht. Der Vorteil ist, dass du das an den Stangen echt bravourös machst. Ich fand’s eine prima Leistung, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch eine schöne Musikauswahl. Alles prima!“ mik

