Leben bedeutete für Erich Stahl „Atmen in Kunst“

Zwingenberg.Der Kupferstecher, Maler und Grafiker Erich Stahl ist tot. Der weit über die Region hinaus bekannte Künstler starb am Samstag, 10. Februar, im Alter von 86 Jahren.

Erst vor wenigen Wochen hatte Stahl, der in seinem Haus an der Zwingenberger Scheuergasse lebte und arbeitete, noch an einer Ausstellung teilgenommen: Bei einer Werkschau aus Anlass von „60 Jahre Europäische Union“ auf

...