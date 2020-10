Leben in der Krise

Corona hat wieder voll zugeschlagen. Die Zahl der Neuansteckungen ist auch bei uns an der Bergstraße stark angewachsen. Grund zur Sorge bietet vor allem der Anstieg der Kurve. Was passiert, wenn es so weitergeht? Jetzt im Herbst befinden wir uns wieder verstärkt im Krisenmodus.

Auch in der Katholischen Kirche sind wir im Krisenmodus. Wir wissen nicht, unter welchen Regeln wir dieses Jahr Advent und Weihnachten feiern können.

Wir haben auch gesehen, dass das Bistum Mainz sparen muss und dass der Rotstift auch bei uns an der Bergstraße angesetzt wurde. Dass der Sparprozess des Bistums zwei hervorragend arbeitende und gut eingeführte Einrichtungen wie die Liebfrauenschule und das Haus am Maiberg trifft, das hat viel Bestürzung ausgelöst und tut auch mir weh.

Auch wenn Sie mich dafür kritisieren könnten, dass ich das Thema Sparen kleinrede, möchte ich an dieser Stelle ganz allgemein über den Umgang mit Krisen zu schreiben. Was hilft im Krisenmodus? Mir hilft: Erst einmal bei mir bleiben, wahrnehmen, was mich innerlich bewegt und berührt. Ich will meine eigenen Gefühle zulassen.

Als zweites möchte ich das Unterscheiden lernen und praktizieren. Wo lohnt es sich, zu kämpfen? Die Biologie lehrt uns, dass wir, was den Stress betrifft, uns biologisch noch in der Steinzeit befinden. Wenn der damalige Mensch einem Säbelzahntiger begegnet ist, dann musste er sich schnell zwischen diesen drei Möglichkeiten entscheiden: Kämpfen, fliehen oder mich totstellen?

Ich möchte also unterscheiden lernen: Soll ich kämpfen? Was ist zu tun? Zu erstarren ist sicherlich die schlechteste Lösung. Leider habe ich keine Fluchtmöglichkeit vor dem Coronavirus. Aber kreative Lösungen kann ich dennoch finden.

Jede und jeder ist in der aktuellen Situation gefordert, mit Krisen gut umzugehen. Ich wünsche Ihnen gute Unterscheidungen, und: Bleiben Sie gesund! Bild: Kath. Dekanat

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020