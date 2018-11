Leben und Wirken von Emily Brontë

Zwingenberg.Der Partnerschaftsverein Tetbury setzt seine Reihe literarischer Veranstaltungen mit einer Lesung der Anglistin Claudia Stehle fort, die am Freitag, 30. November, ab 15 Uhr im Gewölbekeller des „Bunten Löwen“ die englische Autorin Emily Brontë vorstellen wird.

Brontë wurde vor 200 Jahren als Pfarrerstochter in Yorkshire geboren und ist mit nur 30 Jahren 1848 verstorben. Sie hat mit ihrem Roman „Wuthering Heights“ ein Meisterwerk von Weltruf hinterlassen und sich zudem als Lyrikerin einen Namen gemacht. Bei der Lesung wird Claudia Stehle den Lebensweg der Autorin nachzeichnen, Gedichte vorstellen und aus dem Roman „Wuthering Heights“ in deutscher Übersetzung lesen, in dessen Mittelpunkt die von Liebe und Hass geprägte Beziehung zwischen der Gutsbesitzerstochter Cathy und Heathcliff, einem ehemaligen Findelkind, steht.

Dazu servieren die Gastgeber englischen Tee und Gebäckspezialitäten aus der Küche von Yorkshire. Es wird kein Eintritt erhoben, die Veranstalter bitten aber um eine Spende zur Unterstützung ihrer Arbeit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018