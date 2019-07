Leckere Hähnchen vom Grill

Zwingenberg.Der engagierte Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins, Rainer Klein, überlegte nur kurz und meinte dann, dass es das Hähnchengrillfest seines Vereins seit annähernd 40 Jahren gibt.

An Attraktivität hat es in all den Jahren nichts verloren. Es war auch diesmal wieder eine nicht nur von Vereinsmitgliedern, sondern auch von vielen Freunden und Gönnern gern besuchte Veranstaltung in der schmucken Anlage.

Neben schlachtfrischen Hähnchen vom Grill, die auch gerne abgeholt und zu Hause gegessen wurden, gab es Brat-, Curry- und Feuerwurst. Dazu passend knusprige Pommes frites.

Wer sich zusätzlich mit süßen Köstlichkeiten verwöhnen lassen wollte, der hatte an der reichlich bestückten Kuchentheke eine große Auswahl. Alle Leckereien waren von den Vereinsfrauen selbst gebacken. Der Erlös des Hähnchengrillfestes ist für den Erhalt und nötige Renovierungsarbeiten der Ziergeflügelanlage bestimmt. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.07.2019