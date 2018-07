Anzeige

Nach aktuellen Planungen startet der Bauarbeiter-Nachwuchs am Freitag, 28. September, gegen 15 Uhr. Am ersten Tag enden die Arbeiten um 18.30 Uhr. Am Samstag, 29. September, wird länger gebaut: voraussichtlich von 10 bis 18.30 Uhr. Der krönende Abschluss wird am Sonntagmorgen ab 10 Uhr die große Einweihung und Eröffnung im Rahmen eines Familiengottesdienstes sein. Nach dem Gottesdienst veranstaltet der CVJM einen Brunch, zu dem alle Gemeindemitglieder, Eltern und Freunde eingeladen sind und zu dem jeder, der mag, auch gerne etwas beisteuern darf.

Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich voraussichtlich auf 15 Euro, ab dem zweiten Geschwisterkind zehn Euro. Fragen werden per E-Mail beantwortet: info@cvjm-zwingenberg.de. red

