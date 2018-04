Anzeige

Jugenheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim und der Förderverein Jugenheimer Bergkirche weisen auf eine Konzertveranstaltung mit dem Lenzmond-Trio hin. Am 4. Mai wird das Ensemble in der Veranstaltungsreihe „Kultur am Freitagabend“ ab 19.30 Uhr Evangelischen Gemeindehaus Jugenheim (Lindenstraße 6) die „Die vier Jahreszeiten“ von Astor Piazzola, dem berühmten argentinischen Tangokomponisten, spielen. In der Ankündigung schreiben die Veranstalter:

Das Lenzmond-Trio gründete sich im März 2011 und besteht aus der Geigerin Isabel Steinbach, dem Cellisten Dan T. Fahlbusch und dem Pianisten Wolfram Schmidt. Die drei Musiker sind neben ihrer vielfältigen Konzerttätigkeit als Pädagogen in der Metropol- Region Rhein-Neckar beschäftigt: Wolfram Schmidt als Musikpädagoge am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Weinheim und als Chorleiter des Konzertchores Cantus vivus, Isabel Steinbach als Leiterin einer Violinklasse an der Musik- und Kunstschule in Bruchsal und Dan T. Fahlbusch als Orchesterdirigent und Cellolehrer an der Städtischen Musikschule Ludwigshafen.

Das Ensemble legt seinen Schwerpunkt auf die einschlägige romantische Klavier-Literatur des 19. Jahrhunderts mit den Werken von Mendelssohn-Bartholdy, Schubert, Brahms, Dvorak, Tschaikowsky und anderen.