Les Brünettes im Mobile: mitreißend, sinnlich und voller Energie

Zwingenberg.Les Brünettes zeigen am Sonntag, 19. Januar, im Theater Mobile in Zwingenberg eine Beatles-Show, die laut Ankündigung mitreißend, sinnlich und voller Energie sein wird. Die vier Musikerinnen von Les Brünettes hatten einfach Lust auf ein „Jungs-Ding“. Und wen könnten sie sich da besser vornehmen als die Boygroup aller Boygroups: The Beatles. „Es ist ein Fest, zu erleben, wie Les Brünettes ihre enormen stimmlichen Möglichkeiten in den Dienst dieser zeitlosen Songs stellen – nicht nur für eingefleischte Beatles Fans. In ihren Arrangements lassen sich die vier von den Pilzköpfen zu kreativen, spielerischen, manchmal frechen Höhenflügen inspirieren“, heißt es weiter. Eintrittskarten beim Copyshop oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten an der Abendkasse. red/Bild: Mobile

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.01.2020