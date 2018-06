Anzeige

Zwingenberg.„Ich bin eine Leseratte“, so lautet das Motto eines Sommerprojekts der Hessischen Leseförderung, die von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen finanziert wird. Die Stadtbücherei Zwingenberg nimmt zum vierten Mal an diesem Projekt teil und startete im Beisein von Axel Noe und Steffen Jorde von der Sparkasse Bensheim sowie Bürgermeister Holger Habich. Der Sparkassen-Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation und der Zwingenberger Filialleiter überbrachten die gespendeten Bücher für die Leseratten. Es stehen acht Buchtitel zur Verfügung, die auch gleich entliehen werden konnten. Wer mitmachen will, kann sich ab sofort bei der Stadtbücherei am Marktplatz anmelden. Zum Abschluss der Aktion am 26. September werden alle, die sich an dem Leseprojekt beteiligt haben, zu einem Lesefest eingeladen. Die Sparkassen-Kulturstiftung und die Bücherei stellen hierfür attraktive Preise zur Verfügung. / tz