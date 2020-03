Lesung mit Vortrag und einem Imbiss

Seeheim-Jugenheim.Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim veranstaltet am 8. März, Sonntag, 11 Uhr, in Kooperation mit den Landfrauen Seeheim-Jugenheim, dem Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel sowie der Steuerungsgruppe Fairtrade eine Matinee zum internationalen Frauentag. Nach einem kleinen Imbiss, der durch die Initiative „foodsharing“ unterstützt wird, und der Gelegenheit zum Austausch soll eine Frau aus Seeheim-Jugenheim im Mittelpunkt stehen: Helene Christaller.

Manche kennen des sogenannte Blaue Haus, in dem sie in Jugenheim gelebt hat, einige wissen, dass sie als Schriftstellerin tätig war, ihr zu Ehren gibt es noch heute den Helene-Christaller-Weg. Doch wer war diese Frau? Was zeichnet ihren Lebensweg aus? Was hat sie geschrieben? Eine Lesung mit Vortrag soll Aufschluss geben. Veranstaltungsort ist das Foyer des Verwaltungsgebäudes am Georg-Kaiser-Platz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen können per E-Mail: presse@seeheim-jugenheim.de oder per Telefon: 06257/990-103 erfragt werden. red

