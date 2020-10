„Liberty Hotel“ im Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt von Lorenz Stiegeler alias Lorenz Grey hin, der am Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Liberty Hotel“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastieren wird. In einer Pressemitteilung heißt es:

Lorenz Stiegeler alias Lorenz Grey hat in Zusammenarbeit mit englischen und amerikanischen Textern sein Debut-Jazz-Blues-Album ,Liberty Hotel’ produziert. Mitgewirkt bei der Produktion haben musikalische Gäste wie Chris Moschberger und Axel Müller („Sing meinen Song“, BAP, etc). Live will ,Mr.Grey’ im Trio oder Quartett durch einen Sound genau in der Mitte zwischen Michael Bublé und Jamie Cullum überzeugen. Mit eigenen Songs, handverlesenen Covers und nicht zuletzt durch seine lockere Art führt er durch den Abend.“

Die Mobilisten formulieren weiter: Alle, die schon immer Ausschau gehalten haben nach einem eigenständigen Update des traditionsreichen Piano-Man-Genre, die werden bei Lorenz Grey voll auf ihre Kosten kommen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.10.2020