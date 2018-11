Seeheim-Jugenheim.Licht – vielfältig interpretiert – lässt unterschiedliche Materialien in neuem Glanz erscheinen. Sehgewohnheiten können sich leichter wandeln. Die Kunstschaffenden des Künstlerkreises Seeheim-Jugenheim bringen in ihrer Weihnachts-Gemeinschafts-Ausstellung Licht in die dunkelste Zeit des Jahres.

Die Vernissage ist am Freitag, 30. November, um 19 Uhr in der Galerie im Alten Rathaus Jugenheim, Hauptstraße 14.

Zu sehen sind beeindruckende Malerei mit Acryl, Aquarell, Kreide und anderen Materialien, einzigartige Holzskulpturen, wunderbare Keramiken und außergewöhnliche Textilkunst zum Thema.

Bis 6. Januar zu sehen

Die Ausstellung des Künstlerkreises Seeheim-Jugenheim läuft bis zum 6. Januar 2019. Die Öffnungszeiten der Galerie im Alten Rathaus sind Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018