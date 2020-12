„Lichtorte“ Corona-bedingt abgesagt

Zwingenberg.„Lichtorte – adventliche Gottesdienste für Jung und Alt“, so lautete der Titel einer Veranstaltungsreihe, zu der die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und die Evangelische Kirchengemeinde des ältesten Bergstraßenstädtchens gemeinsam eingeladen hatten – und die jetzt Corona-bedingt abgesagt werden musste (wir berichteten bereits in aller Kürze).

Die kurzen, stimmungsvollen Gottesdienste sollten an allen Adventssonntagen unter freiem Himmel und an verschiedenen – illuminierten – Orten stattfinden. Mit dem „gebotenen Abstand“ sowie mit Kerzen in den Händen und einem „wandernden Adventskranz“ in ihrer Mitte wollten die Gemeinden Gottesdienst feiern und – was im Freien möglich gewesen wäre – bei stimmungsvoller Musik zum Mitsingen einladen.

Zur Vermeidung der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus haben die Veranstalter sich jedoch angesichts der Fortsetzung des Teil-Lockdowns für eine Absage entschieden. Betroffen davon war am vergangenen Sonntag, dem 1. Advent, bereits der Auftakt vor dem Gotteshaus der Katholiken.

Abgesagt sind auch die nächsten drei „Lichtorte“-Veranstaltungen, die am 6. Dezember auf dem Marktplatz, am 13. Dezember vor der Evangelischen Bergkirche und am 20. Dezember auf dem Fußballplatz jeweils ab 17 Uhr stattfinden sollten. red

