„Liebeskarussell“ für Senioren

Zwingenberg.Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr und die Stadt laden gemeinsam für den 22. März, Sonntag, zu einem Seniorennachmittag ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die um 14 Uhr (Einlass: 13 Uhr) im Adlersaal beginnt, steht die Aufführung des Lustspiels „Liebeskarussell in der Walpurgisnacht“. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die Feuerwehrkapelle Zwingenberg.

Für eine Bewirtung der Zuschauer wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt sein, dafür wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro pro Person erhoben. Der Eintritt zu dem Seniorennachmittag ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch gebeten, sich Eintrittskarten zu besorgen. Diese sind ab dem 9. März bei folgenden Vereinen und Institutionen erhältlich: Arbeiterwohlfahrt, Vorsitzender Walter Kropp; Seniorenclub „Freude im Alter“, Vorsitzende Ingrid Fieberling; Sozialverband VdK, Vorsitzende Rosemarie Brumby; Katholische Kir-chengemeinde Mariae Himmelfahrt, Pfarrbüro; Wäscherei Lutz Machleid.

„Die Theatergruppe und der Vorstand der Feuerwehr Zwingenberg sowie die Stadt Zwingenberg würden sich freuen, wenn zahlreiche ältere Mitbürgerinnen und Mit-bürger die Möglichkeit wahrnehmen würden, an diesem Nachmittag in den Adlersaal zu kommen“, heißt es abschließend. red

Tickets für Ball und Theaterabende

Für den Feuerwehrball mit Theateraufführung am 21. März sowie die beiden Theaterabende am 27. beziehungsweise 28. März gibt es zurzeit noch Eintrittskarten im Vorverkauf zu erwerben, wie Karl-Heinz Zecher für die Brandschützer mitteilt. Vorverkaufsstelle ist die Wäscherei Machleid (Wetzbach 11), die folgende Öffnungszeiten bietet: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr. Am 7. März ist die Wäscherei geschlossen. red

