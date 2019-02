Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt der Band „Waiting for Frank“ hin, die am 15. Februar, Freitag, mit ihrem Programm „Ride on“ in Zwingenberg gastiert. Der Auftritt im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) beginnt um 20 Uhr. Über die Band heißt es:

„Der Spaß an der Musik, die gemeinsame Leidenschaft für Irland und seine Folk-Musik haben die fünf Musiker als Band zusammengebracht. Seit 2002 stehen sie auf der Bühne und spielen Lieder mit Frohsinn und Tiefsinn, Songs über Abende im Pub, über Piraten, Terroristen und die Liebe.

Zum Repertoire der Band gehören selbst geschriebenen Songs sowie Cover-Versionen von Amy McDonald über U 2 bis hin zu Mark Knopfler. Ebenso spielen die Musiker Stücke zeitgenössischer Liedermacher aus Irland und der ganzen Welt sowie Klassiker. Mitreißende Trinklieder wechseln sich mit einfühlsamen Balladen und melancholischen Folkstücken ab? Jeder der fünf Musiker spielt mehrere Instrumente – von Mandoline und Akkordeon über Bodhran, Percussions und Gitarre bis hin zu Keyboard und Hackbrett.“ Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.02.2019