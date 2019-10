Lieder von Liebe und Glück

Am Samstag gastiert Songwriter Charlie Hole im Piano. © Piano

Zwingenberg.Am Samstag (12.) ist der britische Singer und Songwriter Charlie Hole zu Gast im historischen Gastraum des Kulturcafés/Restaurants Piano in Zwingenberg. Beginn des Konzertes ist um 21 Uhr.

Geboren und aufgewachsen in der britischen Küstenstadt Bournemouth, begann Charlie Hole im zarten Alter von 14 Jahren eigene Songs zu schreiben. Bewegung und Tiefgang in schönen Worten und mühelosen Melodien zu finden, ist eine der Eigenschaften die Charlie Hole zu einem vielversprechenden Songwriter machen. Mit einer mutigen und ehrlichen Stimme erzählt Charlie Hole seine persönlichen Geschichten von verlorener Liebe auf der Suche nach Glück. Er macht seit über zehn Jahren Musik und spielt Tourneen in Großbritannien und Europa. Der Eintritt ist wie immer frei – es geht der Hut, heißt es in der Ankündigung.

Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, Reservierung möglich unter Telefon 06251/939944 oder E-Mail an info@kulturcafepiano.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.10.2019