Literarisch garnierte Englisch-Stunde

Zwingenberg.Sie sitzt am Fenster und sieht den Abend hereinbrechen. Soll sie gehen oder nicht? Buenos Aires lockt der Liebe wegen. Seemann Frank wartet schon an den Docks. Doch das Versprechen an die tote Mutter, sich um das Elternhaus zu kümmern, besiegt den Drang nach Ferne und Neuland. Eveline bleibt.

In der gleichnamigen Kurzgeschichte von James Joyce geht es um das wilde Innenleben einer

...