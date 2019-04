Zwingenberg.„Literatur im Gespräch“, so lautet der Titel eines Kultur-Angebots, dass ab dem kommenden Mittwoch, 10. April, im Gemeindezentrum der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg (Heidelberger Straße 18) neu aufgelegt wird. Veranstalter ist das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald mit Sitz in der Kreisstadt Heppenheim; Moderator ist dessen Leiter Frank Meessen. In der Einladung heißt es:

Für alle, die nicht nur gerne lesen, sondern darüber auch in einen Austausch treten wollen, findet einmal im Monat mittwochabends ein Literaturgespräch statt. Nachfolgend die Buchtitel und die Termine:

Termine und Bücher im Überblick

10. April: Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, dtv 2012

8. Mai: Theodor Fontane, Schach von Wuthenow, Aufbau 1996

12. Juni: Ferdinand von Schirach, Der Fall Collini, btb 2017

4. September: Antoine Laurain, Der Hut des Präsidenten, Knaur 2017

16. Oktober: Conrad Ferdinand Meyer, Das Amulett, suhrkamp 2008

13. November: Toni Morrison, Gnade, rowohlt 2011

4. Dezember: Siegfried Lenz, Das Feurschiff, dtv 1966

Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von zwei Euro pro Teilnehmer und Abend erhoben. Weitere Informationen und Anmeldungen: Katholisches Bildungswerk Bergstraße/ Odenwald, Telefon: 06252/3353. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019