Live-Stream vom Weinfest

Fotostrecke

Weinfest in Zwingenberg

Die älteste Stadt an der Bergstraße feierte in diesem Jahr ihr 29. Weinfest. Verschiedene Weingüter boten ihre aktuellen Weine zur Verkostung an. Der Verkehrsverein sorgte als Veranstalter für ein abwechslungsreiches musikalische Rahmenprogramm. Leider war die Eröffnung des Festes verregnet. df/alle Bilder: Dietmar Funck