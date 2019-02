Livemusik zum Frühstück

Rodau.Sonnenschein, Livemusik und ein Frühstücksbuffet: Die Sonnenkinder boten ihren Gästen in ihrer Begegnungsstätte in Rodau einen gemütlichen Empfang. Beim ersten Kulturcafé des Vereins Sonnenkinder Elterninitiative Handicap in 2019 gastierte die Akkordeonistin Zhanna Popolitova, unterstützt von ihren beiden Kindern, mit einem vielfältigen Mix aus Volksmusik, Schlager und Tango.

Etwa 50 Besucher kamen am Vormittag den sonnendurchfluteten Speisesaal des Begegnugnshofs am Rande von Rodau. Das von den Sonnenkindern vorbereitete Buffet ließ kaum Wünsche offen: Es gab Brötchen, Salate, Gemüsevariationen, Kaffee, Tee und Kuchen, Suppe und mehr. Bald waren die Tische voll besetzt, ein Teil der Gäste musste sogar im Flur Platz nehmen.

Doch auch dort waren die Klänge von Popolitovas Liedern noch gut zu hören. Die Musikerin mit ukrainischen Wurzeln begann solistisch mit einem heiteren weißrussischen Volkstanz. Für das zweite Stück, ein kurzes Arrangement von Smetanas „Moldau“, gesellte sich ihre Tochter Elisabeth mit der Violine hinzu, die die Melodiestimme spielte. Weiter ging es mit dem russischen Schlager „Moskauer Nächte“, bei dem die Akkordeonistin gleichzeitig spielte und sang. Später kamen noch weitere Stücke aus dem slawischen Raum. Im Übrigen hatte das Programm hatte aber auch irische Volksweisen, mehrere Valses Musettes und französische Chansons zu bieten, darüber hinaus verschiedene Formen des argentinischen Tango, wie den Tangowalzer, eine lebhafte Milonga, klassischen Tango argentino und Tango nuevo à la Astor Piazzolla.

Duette führte Popolitova, die auch als Mitglied des Ensembles Tango Marcando bekannt ist, nicht nur mit Tochter Elisabeth auf, sondern auch mit Sohn Leonardo, der ebenfalls Akkordeon spielt. Sowohl durch die wechselnden Zusammensetzungen als auch durch die wechselnden Charaktere und Rhytmen zwischen heiter-tänzerisch und sehnend-melancholisch gestalteten die drei ihr Programm sehr unterhaltsam.

Mit dem Keyboard traute sich Elisabeth sogar auch einmal solistisch vor das Publikum und spielte Beethovens „Für Elise“. Hinterher zeigen sich die Sonnenkinder mit Buchgeschenken bei dem Familientrio erkenntlich.

