Loryma unterstützt die Waldpiraten

Zwingenberg.Das Zwingenberger Unternehmen Loryma, Experte für Rohstoffe aus Weizen, hat mit Blick auf das Weihnachtsfest 2019 auf Kundengeschenke verzichtet und stattdessen die Heidelberger Waldpiraten unterstützt. In diesen Tagen übergaben Henrik Hetzer (Managing Director) und Stefan Diemand (Sales Director) dem Leiter der Heidelberger Waldpiraten einen Scheck über 2000 Euro. Das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung bietet seit 2003 in den Ferien Freizeiten für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie für deren Geschwister an – Spiel- und Spaßzeit in der Natur, die diese Kinder dringend benötigen. „Wir freuen uns, diese tolle Einrichtung hier in der Region zu unterstützen und sehen unsere weihnachtliche Initiative als Auftakt für weitere ,Spende statt Weihnachtsgeschenke’-Aktionen in den kommenden Jahren“, so Henrik Hetzer. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.02.2020