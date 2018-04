Anzeige

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße laden für den 26. April, Donnerstag, zu einer Lesung in den Eduard-Schmitt-Saal des Bürgerhauses Sonne in Alsbach ein. Dort wird Claudia Stehle ab 19.30 Uhr unter der Überschrift „The night is darkening round me“ Lyrik und Prosa vonEmily Brontë vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Die Lesung thematisiert den 200-jährigen Geburtstag und den 170-jährigen Todestag der britischen Schriftstellerin, die nur einen Roman veröffentlichte: „Wuthering Hights“ – heute ein Klassiker der englischen Literatur.

Das Buch erzählt von der tragischen symbiotischen Liebe zwischen Catherine, der Tochter des Landbesitzers Earnshaw, und dem rätselhaften Findelkind Heathcliff. Diese Beziehung treibt Catherine in Wahnsinn und Tod. Doch selbst nach ihrem Tod erscheint Heathcliff der Geist von Catherine; Heathcliff muss ihr Schicksal am Ende teilen.