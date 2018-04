Anzeige

Zwingenberg.Der Verein Partnerschaft Tetbury, der sich um die Beziehungen zur englischen Partnerstadt kümmert, organisiert einen Besuch einer Vorstellung im National Theatre London – „dazu muss aber niemand den Ärmelkanal überqueren“, schreibt Vorsitzender Holger Habich. Das Kino Cineplex Mannheim überträgt unter dem Titel „Macbeth in Mannheim“ wieder einmal ein Shakespeare-Stück live von der Insel aufs Festland. Die Vorstellung findet am 10. Mai, Donnerstag, ab 20 Uhr statt. Die Anreise organisieren die Englandfreunde mit privaten Pkw, Ansprechpartner ist Schatzmeister Dr. Jürgen Weber. Bei ihm können sich sowohl Mitglieder als auch weitere Interessierte anmelden, er reserviert auch die Karten. Eine E-Mail an: juergenweber_2000@yahoo.de oder ein Anruf unter: 06251/79561 genügt. red