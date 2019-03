Männerschnupfen im Mobile

Zwingenberg.Warum leiden Männer immer mehr als Frauen, wenn sie krank sind? Dieser Frage auf den Grund geht das Kabarettisten-Duo „Männerschnupfen Reloaded“ bei seinem Gastspiel am Samstag, 30. März, 20 Uhr im Theater Mobile (Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts, Obertor 1). Die Mobilisten schreiben in einer Pressemitteilung vom „Phänomen Männerschnupfen“ als Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Mann und Frau, welches durch das einzigartige Duo-Comedy-Kabarett frech und unterhaltsam dargestellt werde.

Männerschnupfen Reloaded basiert auf dem gleichnamigen Buch von Peter Buchenau und Ina Lackerbauer, erschienen 2016 im Springer Verlag. Peter Buchenau spielt den leidgeplagten Männerschnupfen-Patienten, der dem Publikum aus tiefster Überzeugung erklärt, dass Männer bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erleiden, als Frauen bei einer Geburt.

Am Ende geht’s um die Liebe

Kein Wunder, dass Peter von seiner Bühnenpartnerin Gloria nicht wirklich viel Verständnis bekommt. Sie bewegt ihn schließlich aber immerhin, doch eine Arztpraxis aufzusuchen. So landet der arme Peter bei einer militärisch unterkühlten Ärztin, die ihm unzählige Medikamente verschreibt, weil sie mit der profitgierigen Apothekerin unter einer Decke steckt. Das Stück gipfelt in dem absoluten Höhepunkt, dass Peter sämtliche Pillen auf einmal nimmt und nicht nur seiner eigenen Leber begegnet, sondern auch von der Sensenfrau zuhause aufgesucht wird. Am Ende bringt Peter Buchenau die Botschaft auf den Punkt: Letztendlich geht es auch bei „Männerschnupfen“ um Liebe und Anerkennung.

Eintrittskarten gibt es im Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse des Theaters Mobile, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. as

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.maennerschnupfen.show

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019