Männerwallfahrt ins Kloster und aufs Backfischfest

Zwingenberg/Fehlheim.Die Katholische Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg weist auf die nächste Männerwallfahrt hin, die dieses Mal in die Domstadt Worms führt. Diakon Ottmar Kraft und Pfarrer Äneas Opitek laden traditionell immer am ersten Samstag im September zu einem geistlichen Tag für Männer ein, in diesem Jahr handelt es sich bei diesem Termin um den 1. September. Die Abfahrt mit dem Reisebus erfolgt um 8.30 Uhr auf dem Melibokusparkplatz, die Rückkehr ist dort um 21.30 Uhr geplant. Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 20 Euro, darin sind das Mittag- und das Abendessen nicht enthalten. Anmeldungen sind bis zum 27. Juli an das Pfarrbüro der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg zu richten (Telefon: 06251/71229, E-Mail: mariae-himmelfahrt@kath-kirche-zwingenberg.de). Über Programm und Inhalte der Männerwallfahrt heißt es in der Ankündigung:

Morgenandacht im Bus

Der geistliche Tag der Männer führt in diesem Jahr nach Worms. Der Besuch des dortigen Dominikanerklosters, das Leben und Wirken des Heiligen Dominik sowie eine geistliche Führung im 1000 Jahre alten Dom St. Peter werden dabei im Mittelpunkt stehen. Nach der Abreise um 8.30 Uhr vom Melibokusparklatz beten die Teilnehmer im Bus gemeinsam eine Morgenandacht. In Worms angekommen macht sich die Gruppe auf den Weg zum Kloster der Dominikaner und feiert dort in der Klosterkirche St. Paulus gegen 9.30 Uhr gemeinsam eine Heilige Messe. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer Gelegenheit, Näheres über das Kloster und das Leben und Wirken des Heiligen Dominik zu erfahren. Der Besuch im Kloster wird um 12.15 Uhr in St. Paulus mit der Teilnahme am Mittagsgebet beendet.

Danach besteht Zeit zur freien Verfügung. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich in der Altstadt, der Fußgängerzone oder am Rheinufer umzusehen, die eine oder andere Sehenswürdigkeit in Worms zu erkunden, eine Kleinigkeit zu essen und gute Gespräche miteinander zu führen. Vielleicht macht der ein oder andere auch einen Abstecher zum traditionellen Backfischfest, das parallel in Worms stattfindet.