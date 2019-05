Maja Weber spielt Bach auf der Stradivari

Seeheim-Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg weist auf ein Konzert mit der renommierten Cellistin und Kammermusikerin Maja Weber, Mitglied des international bekannten Stradivari-Quartetts, hin. Die Künstlerin gastiert am 22. Mai, Mittwoch, ab 19.30 im Gartensalon des Schlosses Heiligenberg oberhalb von Jugenheim. In der Ankündigung heißt es:

In diesem Jahr nimmt ein lange gehegter Wunsch Maja Webers Gestalt an. Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello solo sorgen seit ihrer Entstehung vermutlich zwischen 1717 und 1720 immer wieder für ein ungläubiges Staunen und eine gewisse Ratlosigkeit. Dies verschafft seither Musikerinnen und Musikern immer wieder die Motivation, sich an die äußerst anspruchsvolle Aufgabe zu machen, interpretierend den Eigenheiten dieser Werke auf die Spur zu kommen. Daran lässt die Künstlerin die Konzertbesucher.

Maja Weber entdeckte ihre Liebe zur Kammermusik in jungen Jahren beim häuslichen Musizieren im Familienkreis. Noch während der Schulzeit gründete sie ein Streichquartett, das als professionelle Formation den Namen Amar-Quartett erhielt.

Ihre Ausbildung begann sie an der Musikschule in Winterthur, danach wechselte sie an die Hochschule für Musik in Köln und studierte bei Frans Helmerson als Cellistin und als Kammermusikerin im Alban-Berg-Quartett. Sie wurde darüber hinaus als Musikerin besonders von namhaften Persönlichkeiten wie Isaac Stern, Walter Levin, Paul Katz und Valentin Berlinyky geprägt.

Seit 1992 ist sie auch Mitglied des Kammermusikensembles Ars Amata Zurich, das 1974 von ihren Eltern Elisabeth und Rudolf Weber-Erb gegründet wurde. Im Jahr 2007 gründete Maja Weber das Stradivari Quartett, es zählt heute zu den führenden Streichquartetten der Schweiz und gastiert weltweit. Maja Weber spielt seit 1999 das Violoncello Bonamy Dobree-Suggia von Antonio Stradivari aus dem Jahre 1717 als Leihgabe der Stradivari-Stiftung Habisreutinger.

Eintrittskarten sind im Medienhaus des BA am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16, erhältlich.

