„Make Kerb great again“

Zwingenberg.Drei statt dreißig Zugnummern waren angekündigt – am Ende war es dann doch eine mehr, denn sie können es einfach nicht lassen: Die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Frühschoppens Zwingenberg sind immer für eine Überraschung gut und reihten sich am Sonntagnachmittag – mit dem gebotenen Abstand – hinter dem kurzen Kerweumzug ein. Als Fußgruppe mit Traktor-Unterstützung forderten sie in

...