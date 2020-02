Mal witzig, mal nachdenklich

Seeheim.„Wenn ich liebe, seh ich Sterne – von der Taubnessel bis zur Traumflucht“, so lautet der Titel eines Konzerts, das am 1. März, Sonntag, ab 18 Uhr im Pfarrer-Reith-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Seeheim (Weedring 47) zu hören sein wird.

Das Duo Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier) will seinem Publikum einen unterhaltsamen, nachdenklichen, witzigen und anrührenden Lieder- und Chanson-Abend bieten und erklären, was passiert, wenn man die Liebe, diverse Pflanzen, verschiedene Orte dieser Welt und so manche menschliche Schwäche aufeinandertreffen lässt. Auf dem Programm stehen Titel von Kreisler, Sondheim, Leopoldi , Kurtág, Pärt und anderen.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, Tickets gibt es am Veranstaltungstag an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020