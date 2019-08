Seeheim-Jugenheim.Zu einem Malworkshop für Kinder ab acht Jahren lädt die kommunale Jugendförderung Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit der Werkstatt Sonne für den 7. September, Sonntag, ein. Von berühmten Malern wie Paul Klee oder Friedensreich Hundertwasser inspiriert sollen die jungen Künstler ihrer Fantasie freien Lauf und ihre eigenen Werke entstehen lassen.

Die Teilnahme am Malworkshop, der von 10 bis 16 Uhr in den Räumen der Werkstatt Sonne (Sandstraße 86) stattfindet, kostet 30 Euro (mit Material und Imbiss). Anmelden kann man sich noch bis zum 31. August bei der Jugendförderung der Gemeinde unter Telefon: 06257/9699428 oder per E-Mail: rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de. Auch die Werkstatt Sonne nimmt Anmeldungen entgegen, Telefon: 06257/82061, E-Mail: info@werkstatt-sonne.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019