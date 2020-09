Manfred Bühl, langjähriger Kommunalpolitiker der Zwingenberger CDU, feierte am 27. August seinen 80. Geburtstag. Parteivorsitzende Birgit Heitland würdigt Bühl, der kein Mitglied der Christdemokraten ist, aber stets in ihrem Sinne Kommunalpolitik gemacht habe, „als Menschen mit großem Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein“. Über 20 Jahre lang engagierte er sich ununterbrochen und ehrenamtlich sowohl in Zwingenberg als auch im einzigen Stadtteil Rodau, wo Bühl auch lebt.

Seine kommunalpolitische Arbeit begann im Jahre 1989 im Ortsbeirat in Rodau, dem er bis 1993 angehörte. Von 1993 bis 2011 war Manfred Bühl ununterbrochen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, zeitweise als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Der Herr der Zahlen

Schwerpunkt seiner kommunalpolitischen Arbeit war das Haushalts- und Finanzwesen. Dieser Aufgabe widmete er sich mit großen Sachverstand besonders auch in seiner Eigenschaft als langjähriger Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Dabei profitierte er von seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Diplom-Kaufmann und leitender Mitarbeiter der Fraport AG.

Keine Parteibrille aufgesetzt

Die CDU schreibt: „Durch seine loyale und überparteiliche Verhandlungsführung und seine ausgleichende Art trug er als Ausschussvorsitzender wesentlich zur zielorientierten und sachlichen Diskussion im Finanzausschuss bei.“ Die CDU würdigt ihn als „wichtigen und engagierten Mitarbeiter, der mit Sach- und Menschenverstand die kommunalpolitische Arbeit der Partei mitbestimmt und mit seinen fundierten Vorschlägen die Arbeit in den Gremien mitgestaltet hat.“

Ausgezeichnetes Ehrenamt

Für seine engagierte ehrenamtliche Tätigkeit wurde er bereits im Jahre 1999 mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet. Das Land Hessen hat seine Verdienste im Jahre 2001 mit der Verleihung des Ehrenbriefes des Landes gewürdigt. red/Archivbild: Oelsner

