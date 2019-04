Marionettentheater unterhielt VdK mit Märchen

Zwingenberg.Zu einem ganz besonderen Nachmittag hatte das Vorstandsteam des VdK-Ortsverbands Zwingenberg seine Mitglieder und interessierte Gäste ins – abgedunkelte Alte Amtsgericht – eingeladen: Dort hatten die ehrenamtlichen Mitglieder der Seeheimer Märchenbühne die Bühne für ein märchenhaftes Marionettenspiel aufgebaut.

Ortsverbands-Vorsitzende Rosemarie Brumby begrüßte die Gäste und berichtete, dass ihr Stellvertreter Udo Ziegert nicht nur zaubern könne, sondern auch ein guter Puppenspieler sei und der Seeheimer Märchenbühne angehöre. Man werde an diesem Nachmittag eine bezaubernde Aufführung erleben können.

Bei der Aufführung waren drei Marionettenspieler, eine Erzählerin, eine Harfenistin und ein Beleuchter tätig. Die einfachen Marionetten, nämlich solche mit einem Kopf-Faden und zwei Hand-Fäden, die von den Spielern liebevoll selbst gefertigt wurden, und die hübschen Kulissen erzeugten eine wunderbare, märchenhafte Atmosphäre. Alle Aktionen auf der Bühne waren für die Zuschauenden sichtbar, sowohl die Puppenführer als auch die Bühnenumbauten waren zu sehen.

Simultan zum Geschehen auf der Bühne trug die Erzählerin Renate Schwarz mit ihrer angenehmen Stimme das Märchen „Das Eselein“ im Originaltext der Brüder Grimm vor. Mariella Pieters begleitete das Theaterstück verbindend und unterstützend durch hervorragendes Harfenspiel. Die gute Bühnenbeleuchtung ergänzte die Darbietung.

Märchen der Brüder Grimm sind Volksmärchen und sprechen mit ihrer tief verborgenen Weisheit nicht nur Kinder, sondern Menschen aller Altersstufen an, was sich an diesem Nachmittag im Alten Amtsgericht zeigte. Viele Kinder unterschiedlichsten Alters waren mit ihren Familien gekommen, aber auch interessierte Erwachsene ließen sich durch das Märchen verzaubern.

Das Eselein

Das Märchen „Das Eselein“ erzählte von einem Königspaar, das nach langer Zeit endlich ein Kind bekam. Dieses Kind war aber ein Eselein, das zunächst gegen den Widerstand der Mutter aufgezogen wurde und fröhlich herumsprang. Bald wollte es bei einem berühmten Spielmann die Laute schlagen lernen. Da seine Hufen aber so groß waren, war dies ein schwieriges Unterfangen, aber das Eselein lernte beharrlich und fleißig und ward so gut wie sein Meister. Eines Tages kam das Eselein zu einem Brunnen und sah im Wasser seine Eselsgestalt, darüber war es sehr betrübt. Nur mit einem treuen Gesellen ging es in die weite Welt bis zu einem anderen Königreich. Weil es so gut Laute spielen konnte, wurde es beim dortigen König aufgenommen und durfte schließlich beim Essen zwischen König und Königstochter sitzen. Der König gewann das Eselein lieb und gab ihm seine Tochter zur Frau. Des Nachts konnte das Eselein seine Eselshaut abwerfen und war ein schöner Prinz. Der alte König nahm dem Eselein heimlich die Eselshaut weg und verbrannte diese, worauf das Eselein meinte, es müsse weggehen. Aber der alte König gab ihm sein halbes Reich, und als er starb, erbte das ehemalige Eselein die andere Hälfte. Und nach dem Tod seines eigenen Vaters erhielt es noch ein weiteres Königreich hinzu. Und wenn sie nicht gestorben sind…

Das dankbare Publikum applaudierte langanhaltend für diese wunderschöne Aufführung. Im Anschluss wurde zu einem Umtrunk und Imbiss eingeladen. Dabei konnte man sich durch umfangreiches Material über den VdK informieren.

Im Nebenraum fanden sich interessierte Erwachsene ein zur von Renate Schwarz geleiteten Märcheninterpretation, um herauszufinden, welche tiefere Weisheit in diesem Märchen steckt. Bei der Diskussion kamen verschiedene Ideen auf.

Zwei Bedeutungen

Gedeutet werden kann das Märchen zum Beispiel als ein Entwicklungsweg, „in dem ein Mensch aus einer aussichtslosen Lage, von der Mutter als Esel abgelehnt zu werden, nach Möglichkeiten sucht, sein schweres Schicksal zu meistern“. Eine andere Möglichkeit ist die Deutung des Märchens als eine Auseinandersetzung mit dem animalisch Triebhaften und als Entwicklung eines Geistig-Seelischen.

Renate Schwarz berichtete zudem, dass die Geschichte wahrscheinlich schon im Mittelalter auch als Predigttext erzählt wurde, denn an der Kathedrale von Chartes ist an einem Portal die in Stein gemeißelte Figur eines lautenschlagenden Eseleins zu finden. Die Brüder Grimm nahmen dann später dieses Märchen in ihre Sammlung auf.

Die nächste Veranstaltung des VdK Zwingenberg findet am 10. Mai 2019 statt, dann gibt es einen Vortrag über Sturzprävention. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019