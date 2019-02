Markt rund ums Kind am 9. März

Zwingenberg.Am 9. März, Samstag, findet von 14 bis 16 Uhr in der Melibokushalle in Zwingenberg der 60. Markt rund ums Kind statt. Die Verlosung der Verkäufernummern erfolgt am 25. Februar, Montag, ab 20 Uhr im Foyer der Melibokushalle.

Helferinnen gesucht

Zur Erledigung verschiedener Arbeiten beim Markt werden am 8. März, Freitag, sowie am Veranstaltungstag 9. März, Samstag, wieder viele Helferinnen benötigt. Diese können sich bei Elke Zirrgiebel per Telefon: 06251/789064 melden. Die Helferinnen dürfen vor Öffnung des Marktes einkaufen.

Der Verein Markt rund ums Kind weist darauf hin, dass es auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist, wenn gebrauchte Kleidung und andere Dinge „rund ums Kind“ den Besitzer wechseln und weiterverwendet werden. Bei den Märkten besteht nicht nur die Möglichkeit zum Verkauf, sondern auch zum Spenden von Kinderkleidung und weiterer Dinge, wie sie beim Markt rund ums Kind angeboten werden.

Empfänger ist das Hilfswerk Samariter-Dienst Baden-Württemberg. Seit vielen Jahren werden vom Hilfswerk die Spenden in Zwingenberg abgeholt und an notleidende Familien unter anderem in Bulgarien, Ungarn, Ukraine, Serbien, Rumänien und Kaliningrad weitergeleitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019